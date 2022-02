In Cina e Usa sviluppato smalto dentale sintetico (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Secondo un articolo di ricerca recentemente pubblicato sulla rivista Science, questo materiale nanocomposito ha mostrato nel contempo un'eccezionale forza meccanica, un'elevata rigidità, durezza, viscoelasticità e tenacità, superando le proprietà dello smalto naturale, nonché quelle dei materiali ispirati allo smalto fabbricati in precedenza.

Una durezza simile a quella dello smalto naturale conferisce a questo materiale sintetico una forza adeguata alla masticazione, prevenendo allo stesso tempo l'eccessiva usura dei denti sani, come spiega Deng Xuliang, docente presso la Pku-ss e tra gli autori principali.

Inoltre, l'analogo dello smalto sintetico può resistere a maggiori vibrazioni e forza d'impatto, in quanto è superiore allo smalto naturale in termini di viscoelasticità e tenacità.

Infine, secondo l'articolo di ricerca, il design con struttura gerarchica su più scale è adatto alla produzione scalabile di materiali ad alte prestazioni. (XINHUA)