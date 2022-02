In Cina boom dei consumi per Festival primavera

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Con la mascotte del panda olimpico Bing Dwen Dwen che viene venduta in tutto il Paese grazie all'entusiasmo della gente per i Giochi del 2022, il mercato dei consumi cinese in occasione della festa del Capodanno lunare, la prima celebrazione di sette giorni dell'anno che è finita, è stato molto vivace.

Mentre i Giochi invernali hanno alimentato la crescita delle industrie del ghiaccio e della neve, l'economia reale ha sfruttato le tecnologie digitali per migliorare le capacità dei servizi e soddisfare le varie richieste dei consumatori sia online che in presenza.

PANDA ESAURITI Da quando i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 hanno preso il via il 4 febbraio, oltre un milione di persone si sono precipitate nel negozio ufficiale Tmall delle Olimpiadi e si sono affrettate a comprare la mascotte Bing Dwen Dwen, il tenero panda sui pattini da ghiaccio, così come altre merci, secondo un rapporto del gigante dell'e-commerce Alibaba.

I dati industriali hanno rivelato la crescente passione dei cinesi per gli sport e i divertimenti su ghiaccio e neve, sostenuti dai Giochi di Pechino.

Durante il periodo tra la vigilia del Capodanno lunare e il 4 febbraio, le vendite di attrezzature da sci sono salite di oltre il 180% su base annua e i prodotti legati agli sport sul ghiaccio hanno visto una crescita di oltre il 300%, ha annunciato Tmall.

Dall'inizio di gennaio, i volumi delle ricerche sui termini "curling" e "hockey su ghiaccio" hanno registrato rispettivamente una crescita su base annua del 310% e del 130%, con più sport su ghiaccio e neve che diventano virali tra le giovani generazioni, come sostiene Dianping, la versione cinese di Yelp.

La moda del ghiaccio e della neve si è diffusa in tutto il Paese asiatico, dando impulso al mercato del turismo cinese. Su Fliggy, la divisione di Alibaba dedicata ai viaggi, il volume degli ordini per i prodotti legati al turismo della neve e del ghiaccio è salito di oltre il 30% rispetto a un anno fa e le stazioni sciistiche, tra cui le montagne Changbai nella provincia di Jilin del nord-est della Cina, sono diventate mete ambite. (SEGUE)