In Cina boom dei consumi per Festival primavera (3)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Dal 17 gennaio, il primo giorno dell'esodo dei trasporti per il Festival di Primavera, fino al 5 febbraio, in Cina sono stati registrati più di 100 milioni di viaggi su strada in totale, come rivelano le cifre ufficiali.

"Il consumo nelle città di dimensioni più piccole, in alcune province centrali e occidentali guadagnerà slancio dal gran numero di residenti che sono tornati alle loro località d'origine", si legge in un rapporto della China International Capital Corporation.

Durante le vacanze, le città di terzo livello hanno visto una migliore performance nelle entrate del botteghino cinematografico rispetto a quelle delle città di primo livello, continua lo studio. Fino a ieri, i ricavi al box office totali dei nuovi film durante il Festival di Primavera 2022 hanno superato i 6 miliardi di yuan.

"Il consumo interno dovrebbe mantenere lo slancio nella crescita e proseguire il recupero nel 2022", ha dichiarato Guo Liyan, un ricercatore dell'Accademia cinese di ricerca macroeconomica, sottolineando che la pandemia globale sarà gradualmente messa sotto controllo e che sono in atto politiche di incentivazione.

Il massimo organo di pianificazione economica cinese ha affermato recentemente che il Paese asiatico promuoverà l'integrazione del consumo di beni e servizi, migliorerà la qualità delle prestazioni del turismo rurale e accelererà l'integrazione dei sistemi di e-commerce e quelli di consegna espresso a livello di contea e rurali.

In Cina l'occupazione è rimasta stabile e l'aumento del reddito procede al passo con la crescita economica, fornendo solide garanzie affinché i consumi facciano progressi, mantenendo la stabilità, ha concluso Guo. (XINHUA)