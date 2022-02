In Cina boom dei consumi per Festival primavera (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Il mercato cinese del turismo della neve e del ghiaccio dovrebbe mantenere lo slancio di crescita grazie a molteplici fattori positivi, ha dichiarato Liu Yunan, un manager di Kchance, che fornisce servizi turistici.

Il potenziamento dei consumi turistici aiuterà i prodotti interattivi nelle industrie del ghiaccio e della neve a guadagnare più popolarità, ha detto Liu, aggiungendo che i Giochi invernali e le politiche di incentivo introdotte dai governi locali lavoreranno insieme per portare questo settore a un livello superiore.

CENTRI COMMERCIALI PIENI I negozi duty-free nel porto di libero scambio di Hainan, nel sud della Cina, si sono riempiti di clienti in coda per acquistare profumi, cosmetici e dispositivi elettronici durante le vacanze.

I turisti si sono riversati nei negozi di marchi di lusso internazionali tra cui Gucci, YSL Beauty e Bulgari, che hanno introdotto misure per limitare il flusso dei visitatori.

L'entusiasmo dei consumatori a Shanghai, in Cina orientale, è in piena espansione, dato che i consumi in presenza della città hanno raggiunto i 37,1 miliardi di yuan (circa 5,84 miliardi di dollari) durante i sette giorni di vacanza, con un aumento del 28,6% rispetto all'anno precedente, secondo i dati del Consumer Market Big Data Laboratory (Shanghai).

Nonostante si siano verificati sporadici contagi di Covid-19 in alcuni luoghi, le precise politiche di contenimento del virus del Paese asiatico hanno ridotto al minimo l'impatto dell'epidemia sulla vita delle persone. (SEGUE)