I ristoranti di Pechino dettano il 'gusto' olimpico

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Cosa c'è niente di meglio che sedersi con un buon pasto a 'tema olimpico' mentre si guardano gli atleti di tutto il mondo lottare per le medaglie? E così diversi ristoranti di Pechino, la città che ospita i Giochi Olimpici invernali in corso, hanno proposto piatti a tema sportivo per celebrare l'evento.

La famosa anatra arrosto è uno dei contendenti alla medaglia d'oro per il cibo più popolare di Pechino. Per aggiungere un po' di fascino olimpico al suo piatto speciale, Quanjude, storico ristorante centenario specializzato in quella pietanza, ha impilato delle fette di carne d'anatra per dare forma a una torcia olimpica sul piatto. Per i clienti a cui piacciono i dolci, ha creato una 'montagna di neve' con gigli, patate dolci e crema, con due sciatori di cioccolato in cima.

"I migliori piatti a tema sportivo dovrebbero avere una forma realistica e trasmettere ai clienti delle sensazioni, per dimostrare le capacità e l'ingegnosità degli chef", dichiara Zhang Gang, vice capo chef della filiale del ristorante Olympic Village. Lui e i suoi colleghi hanno trascorso sei mesi a sviluppare questi piatti prima dell'apertura dei Giochi.

Tra gli altri, uno storico ristorante, Tongheju, ha inventato cinque ricette ispirate alle Olimpiadi, tra cui le frittelle in forma di anelli olimpici. Invece di usare coloranti alimentari, gli chef hanno aggiunto polvere di mirtillo, barbabietola da zucchero, inchiostro di calamaro e polvere di spinaci per l'anello blu, rosso, nero e verde. La pasta è diventata uno spuntino colorato piuttosto salutare per gli atleti. (SEGUE)