I ristoranti di Pechino dettano il 'gusto' olimpico (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Tra gli altri, uno storico ristorante, Tongheju, ha inventato cinque ricette ispirate alle Olimpiadi, tra cui le frittelle in forma di anelli olimpici.

Invece di usare coloranti alimentari, gli chef hanno aggiunto polvere di mirtillo, barbabietola da zucchero, inchiostro di calamaro e polvere di spinaci per l'anello blu, rosso, nero e verde. La pasta è diventata uno spuntino colorato piuttosto salutare per gli atleti.

Altri ristoranti si sono uniti presto alla tendenza con le loro offerte, dai piatti a forma di dischi da hockey su ghiaccio, alle pietre del curling, dalle mascotte delle Olimpiadi, alle sedi dei giochi, attirando l'attenzione mediatica.

"I piatti sono molto carini e voglio provare a cucinarli a casa", ha osservato un internauta su Dazhongdianping, un'app di recensioni di clienti cinesi.

La febbre olimpica ha già ispirato i cuochi dilettanti che si sono riversati sui social media per postare le foto dei loro piatti olimpici fatti in casa, come gli anelli olimpici fatti di frutta fresca e i 'tangyuan', cioè gli gnocchi dolci di riso di solito consumati durante la Festa delle Lanterne, a forma di panda, la mascotte dei Giochi. (SEGUE)