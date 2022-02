I ristoranti di Pechino dettano il 'gusto' olimpico (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Altri ristoranti si sono uniti presto alla tendenza con le loro offerte, dai piatti a forma di dischi da hockey su ghiaccio, alle pietre del curling, dalle mascotte delle Olimpiadi, alle sedi dei giochi, attirando l'attenzione mediatica.

"I piatti sono molto carini e voglio provare a cucinarli a casa", ha osservato un internauta su Dazhongdianping, un'app di recensioni di clienti cinesi.

La febbre olimpica ha già ispirato i cuochi dilettanti che si sono riversati sui social media per postare le foto dei loro piatti olimpici fatti in casa, come gli anelli olimpici fatti di frutta fresca e i 'tangyuan', cioè gli gnocchi dolci di riso di solito consumati durante la Festa delle Lanterne, a forma di panda, la mascotte dei Giochi.

Un resoconto pubblicato dal centro dati del ministero della Cultura e del Turismo prevede che questo inverno saranno registrate 305 milioni di visite ai servizi turistici e per il tempo libero legati al ghiaccio e alla neve, con entrate stimate superiori ai 320 miliardi di yuan (circa 50,3 miliardi di dollari).

Secondo Bai Yufei, professore alla Beijing Sport University, i servizi turistici correlati alla neve e al ghiaccio hanno stimolato il mercato turistico durante l'inverno, periodo tradizionalmente fuori stagione, avvantaggiando anche le industria alberghiera e della ristorazione.

L'industria delle attività su ghiaccio e neve in Cina è al suo apice, ha dichiarato Bai, aggiungendo che diventerà un nuovo motore della domanda interna e che si aggiungerà ai motivi di interscambio della Cina con il resto del mondo. (XINHUA)