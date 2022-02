Covid: Cina, team affronterà il focolaio nel Guangxi

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Le autorità sanitarie cinesi hanno inviato un gruppo di lavoro nella regione autonoma meridionale del Guangxi Zhuang per coordinare gli interventi di risposta a un recente focolaio di Covid-19.

Il gruppo di lavoro supervisionerà il rapido svolgimento dei test molecolari, l'indagine epidemiologica e la ricerca di contatti al fine di contenere l'epidemia nella regione, ha dichiarato He Qinghua, funzionario del Dipartimento per il controllo delle malattie della Commissione Sanitaria Nazionale, durante una conferenza stampa.

Il Guangxi ieri ha segnalato 64 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale, tutti nella città di Baise, secondo la commissione sanitaria regionale.

La regione ha registrato 108 casi confermati locali e quattro infezioni locali asintomatiche nell'ultima recrudescenza del virus, secondo la dichiarazione rilasciata oggi dalla commissione, e in totale 815 contatti stretti sono attualmente sotto osservazione medica.

Il funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale ha dichiarato che Baise sta assistendo a un rapido aumento delle infezioni. Dal momento che oltre l'80% dei casi vive nello stesso villaggio, i rischi di un'ulteriore diffusione dell'epidemia rimangono alti, a causa di molteplici fattori come la trasmissione nascosta all'interno della comunità e la maggiore mobilità delle persone durante le vacanze in occasione del Capodanno cinese, ha osservato He. (XINHUA)