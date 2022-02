Covid: Cina, nessun nuovo caso locale a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Nella giornata di ieri a Pechino non è stato segnalato alcun nuovo caso di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Si tratta della prima volta dal 17 gennaio in cui la capitale cinese riferisce di zero nuovi casi locali confermati.

La commissione sanitaria ha precisato tuttavia che ieri a Pechino vi è stata la segnalazione di un contagio importato di Covid-19 e di otto asintomatici, sempre importati.

Poiché più persone rientrano nella capitale dopo il Festival di Primavera, la città ha esortato i suoi residenti ad aderire alle rigorose misure di protezione come i tamponi molecolari obbligatori e i requisiti di quarantena domiciliare. (XINHUA)