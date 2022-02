Cina: più zone pilota per e-commerce estero

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Il Consiglio di Stato, cioè il governo cinese, ha approvato l'istituzione di un maggior numero di zone pilota per l'e-commerce transfrontaliero in 27 città e regioni con il fine di stabilizzare il commercio estero e gli investimenti stranieri.

Le nuove zone pilota, che includono Erdos nella Mongolia Interna e la cittadina di Yangzhou nella provincia dello Jiangsu, replicheranno, facendola progredire, l'esperienza acquisita dai precedenti cinque gruppi di aree pilota.

In un contesto che mira alla promozione dello sviluppo di alta qualità del commercio, l'esecutivo sottolinea inoltre l'impegno volto a garantire la sicurezza nazionale, quella in rete e quella relativa ai dati, oltre che la sicurezza biologica allo scopo di favorire un ambiente commerciale amichevole per le entità del mercato. (XINHUA)