Cina: cresce produzione carbone per feste Capodanno

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - La produzione di carbone in Cina è aumentata nel corso dei sette giorni di festività legati al Festival di Primavera, nell'ambito degli sforzi per mantenere stabile la produzione e la fornitura di questo combustibile fossile. È quanto reso noto oggi dalla National Development and Reform Commission (Ndrc), il massimo pianificatore economico del Paese.

Nel periodo delle vacanze è stato infatti registrato un incremento in termini di produzione giornaliera, di fornitura e di trasporto di carbone rispetto allo stesso periodo del Capodanno lunare del 2021, assicurando così un forte sostegno alla domanda della materia prima nel corso della festività.

Lo stoccaggio di carbone nelle centrali elettriche cinesi ha raggiunto 165 milioni di tonnellate, in crescita di 40 milioni di tonnellate rispetto all'annualità precedente, ha precisato l'ente, aggiungendo che con l'accelerazione della produzione del combustibile e con il calo della domanda a scopo di riscaldamento, la capacità della nazione di tutelare la fornitura di carbone sarà ottimizzata ulteriormente. (XINHUA)