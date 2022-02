Cina: boom del turismo a Hainan per Capodanno lunare

(XINHUA) - HAIKOU, 08 FEB - Il turismo nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan ha ricevuto un forte impulso dai sette giorni del Festival di Primavera, dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Secondo l'autorità provinciale del turismo infatti, durante la vacanza l'isola ha gestito più di 5,4 milioni di viaggi turistici nazionali, incassando 7,53 miliardi di yuan (circa 1,18 miliardi di dollari).

Punto saliente del boom turistico nell'isola è stato lo shopping duty-free, con varie attività promozionali.

Huang Ruijie, un turista della provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, ha fatto alcuni acquisti in un centro commerciale duty-free: "Lo shopping duty-free è diventato parte integrante del viaggio a Hainan", dice, aggiungendo di aver fatto acquisti abbastanza convenienti viste le promozioni e gli sconti in occasione della festività.

Secondo il dipartimento provinciale del commercio, 10 punti vendita duty-free offshore di Hainan hanno venduto merci per un valore di circa 2,1 miliardi di yuan durante il Festival di Primavera, con un aumento del 151% su base annua.

Mentre i turisti provenienti da tutta la Cina hanno apprezzato la possibilità di fare shopping esentasse, molti visitatori provenienti dall'isola stessa hanno preferito ammirare i villaggi rurali nelle zone montuose dell'entroterra di Hainan, sede dell'Hainan Tropical Rainforest National Park.

Wang Yiqin, proprietario di una casa di campagna ai piedi del monte Bawangling nella contea autonoma di Changjiang Li, ha avuto un periodo molto intenso nell'accogliere gli ospiti durante le vacanze.

Oggi, un numero crescente di residenti delle aree urbane preferisce il paesaggio rurale, specialmente durante la stagione della fioritura della ceiba, spiega l'uomo, aggiungendo che ha in programma di espandere e migliorare ulteriormente la sua casa: "Credo che le prospettive del turismo rurale continueranno a migliorare".

Anche Wangxia, un villaggio remoto nascosto tra le montagne del Changjiang, ha ricevuto un gran numero di turisti. Nel 2020 Liu Guifang, una residente del posto, ha aperto un ristorante con suo marito e durante le vacanze di quest'anno il locale ha accolto centinaia di ospiti.

"C'è stata un'esplosione nel numero di visitatori e per fortuna avevo fatto tutti i preparativi in vista del Festival di Primavera", dice Liu, sottolineando che ha in programma di produrre più vino da offrire ai suoi visitatori.

Secondo i dati ufficiali, i punti panoramici rurali dell'isola hanno ricevuto circa 540.000 turisti durante la festa e questi erano principalmente residenti di Hainan. Inoltre, il tasso di occupazione medio degli hotel della provincia ha raggiunto circa il 72%, con un aumento di 16,5 punti percentuali rispetto all'ultimo Festival di Primavera.

La Cina mira a trasformare Hainan in un centro internazionale di turismo e consumo entro il 2025, nonché in una destinazione di influenza globale per tali settori entro il 2035. (XINHUA)