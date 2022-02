Cina: beni di seconda mano diventano 'prima scelta'

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Subito dopo essersi trasferita nel suo nuovo appartamento, Li Yuanyuan, una designer che vive a Shanghai, ha creato una chat di gruppo online e ha iniziato a mandare inviti a tutti i suoi vicini.

Voleva comprare degli oggetti di seconda mano, e creare un gruppo online in una comunità residenziale è un modo popolare e conveniente per farlo.

La richiesta è forte, infatti non c'è voluto molto perché i residenti di altre comunità trovassero il modo di entrare nella chat.

Il volume di merce del mercato dell'usato cinese è cresciuto dai 300 miliardi di yuan (circa 47 miliardi di dollari) del 2015 agli oltre 1.000 miliardi di yuan del 2020, con prodotti che coprono quasi tutte le categorie di consumo, secondo un rapporto del 2021 sull'industria della rivendita dell'Istituto per l'Energia, l'Ambiente e l'Ecologia della Tsinghua University.

L'impennata riflette il cambiamento delle richieste e del punto di vista dei cinesi sul consumo, ha dichiarato Zhang Li, ricercatore della Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (Caitec).

Tradizionalmente, l'acquisto di oggetti di seconda mano è spesso visto come un segno di difficoltà finanziaria che può portare alla vergogna sociale. Oggi, i cinesi, specialmente i giovani, lo vedono in modo più pragmatico.

"Sempre più consumatori si concentrano sul valore effettivo del prodotto invece che sul fatto che sia nuovo", ha dichiarato Zhang. (SEGUE)