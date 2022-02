Cina: beni di seconda mano diventano 'prima scelta' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Secondo la società di big data Analysys, le persone di età inferiore ai 35 anni sono la principale base di utenti delle piattaforme online di seconda mano.

Nel gruppo online di Li, le persone scambiano principalmente regali inutilizzati, mobili e prodotti per bambini. "Molte giovani madri vendono passeggini o culle usati, e le transazioni sono abbastanza attive tra loro", riferisce.

Le piattaforme cinesi di rivendita online, cresciute rapidamente negli ultimi anni, hanno facilitato queste transazioni.

Il volume di merce del re-commerce online cinese è cresciuto dai 250 miliardi di yuan del 2019 agli oltre 370 miliardi di yuan del 2020, rappresentando il 36% di quello del mercato totale dell'usato, secondo la società di consulenza iiMedia Research.

"L'economia dell'usato aiuta a sfruttare il potenziale di consumo e a diversificare il mercato dell'e-commerce", spiega Bai Ming, un altro ricercatore del Caitec, aggiungendo che potrebbe fungere come una nuova spinta alla crescita economica.

"Ha anche benefici verdi, in quanto aiuta a tagliare lo spreco di risorse e produce un riciclo", ha aggiunto Bai.

