Xi invia congratulazioni per rielezione Mattarella

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a presidente della Repubblica Italiana.

Notando che le relazioni Cina-Italia godono di profonde radici storiche, di un buon sostegno pubblico e di un solido legame di interessi, Xi ha affermato lo scorso venerdì che i due Paesi hanno dato un esempio alla comunità internazionale di rispetto reciproco, cercando un terreno comune pur accantonando le differenze, in termini di cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti.

Il presidente cinese ha asserito inoltre che le due nazioni hanno collaborato attivamente per combattere il Covid-19, hanno celebrato insieme il 50esimo anniversario dell'istituzione dei legami diplomatici bilaterali e si sono sostenute a vicenda nell'ospitare le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e quelle di Milano Cortina 2026, aggiungendo che sta per ricominciare l'Anno della cultura e del turismo Cina-Italia che porterà molte nuove opportunità per lo sviluppo delle relazioni tra le due parti.

Xi ha dichiarato infine di attribuire grande importanza allo sviluppo dei legami sino-italiani e di essere pronto a lavorare con Mattarella per approfondire la fiducia politica reciproca, espandere gli scambi e la cooperazione in vari campi e sollecitare insieme nuove conquiste nelle relazioni Cina-Italia, a beneficio dei due Paesi e dei loro popoli. (XINHUA)