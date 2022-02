Pechino 2022:parata ispirata da cultura tradizionale

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - I cinesi ritengono che i risultati dell'anno dipendano da un buon inizio in primavera. È una piacevole coincidenza che le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si siano aperte il giorno di "Li Chun", o l'inizio della primavera, il primo termine solare del calendario lunare cinese.

A partire dalla cerimonia di apertura, gli elementi ispirati alla cultura tradizionale cinese sono diventati prevalenti, sia all'interno che all'esterno delle sedi dei Gioci invernali di Pechino.

Durante il conto alla rovescia per la cerimonia, i nomi dei 24 termini solari sono stati presentati uno per uno su grandi schermi. I fuochi d'artificio hanno formato i due caratteri cinesi Li Chun, che significano 'Inizio della primavera' e la parola inglese 'spring' (primavera).

I 24 termini solari incarnano l'antica saggezza cinese dell'osservazione della natura, rappresentano un paesaggio pittoresco con i cambiamenti delle stagioni di primavera, estate, autunno, inverno e riflettono la visione della vita e della cosmologia del popolo cinese.

"Ogni minuto della cerimonia di apertura era ricco di cultura cinese", ha dichiarato Zhang Yimou, direttore a capo della cerimonia, aggiungendo che complessivamente la creatività riflette i valori e le filosofie del popolo cinese.

A partire da uno spettacolo preliminare con la 'Square dance cinese", che è stata originariamente creata dalla gente comune di questo Paese, gli elementi legati alla Cina sono stati presentati durante tutta la cerimonia.

Gli ospiti illustri sono entrati nello Stadio Nazionale, o Nido d'Uccello, sulla musica di 'Peace - A Community of Shared Future'. Tre caratteri cinesi, 'Guo Nian Hao', e la loro versione inglese 'Happy Chinese New Year' (Felice capodanno cinese) sono apparsi sul 'ghiaccio' luminoso al centro del pavimento Led, esprimendo gli auguri di Capodanno da parte del popolo cinese agli amici di tutto il mondo.

I Giochi invernali si svolgono mentre il popolo cinese celebra il tradizionale Festival di Primavera, l'occasione più importante per le riunioni di famiglia.

"La cerimonia di apertura riguarda la condivisione di momenti belli con tutti e la diffusione di più ideali comuni di umanità", ha affermato Zhang.

Le squadre di atletica sono state guidate da addetti che portavano i cartelli vestiti con costumi ispirati al ghiaccio e alla neve. I cartelli, a forma di fiocco di neve luminoso, sono stati ispirati dal 'nodo cinese', un'antica tecnica di maglia a mano, che simboleggia solidarietà e prosperità.

Le squadre sono entrate nell'ordine alfabetico dei loro nomi scritti con i caratteri cinesi, con la Turchia che è stata la prima a seguire la Grecia. Gli atleti sono passati davanti al 'China Gate' intarsiato con i tradizionali motivi cinesi usati su finestre e porte e alla 'China Window' con immagini in continua evoluzione di magnifici scenari e paesaggi del Paese asiatico.

Nel momento in cui i 24esimi Giochi Olimpici invernali sono stati dichiarati aperti, un fragoroso tappeto di fuochi d'artificio a forma di 'Guest-Greeting Pine' è apparso sopra il Nido d'Uccello. Il 'Guest-Greeting Pine' è un noto albero caratteristico del monte Huangshan, un patrimonio mondiale nella provincia di Anhui nella Cina orientale, che è diventato un simbolo di pace e amicizia tra la Cina e i popoli di tutto il mondo.

Anche le mascotte a tema cinese hanno fatto la loro apparizione, in particolare 'Bing Dwen Dwen', un panda con un cappotto di ghiaccio che assomiglia a un popolare snack locale a base di frutta caramellata, che è diventato la mascotte più ricercata del Paese asiatico.

Con l'emblema di Pechino 2022 che riflette la calligrafia della Cina e le arti di intaglio dei sigilli visibile ovunque in città, anche il villaggio Olimpico è stato decorato con dipinti tradizionali cinesi. Le medaglie olimpiche ispirate all'antico vasellame di giada e ai modelli tradizionali cinesi sono diventate un successo immediato su Internet, dato che i premiati hanno iniziato a postare i propri trofei sui social media.

Anche il design delle sedi di gara riflette in parte la saggezza tradizionale cinese. Il Big Air Shougang, un luogo progettato per gli eventi di big air, è stato affettuosamente chiamato 'Apsaras volanti innevate'. L'apsaras è una tipica immagine danzante sui murales delle grotte Mogao di Dunhuang, nella provincia di Gansu, nella Cina nord-occidentale.

Il National Sliding Center è chiamato 'Drago di neve', perché la pista è come un drago tortuoso avvolto sulla cima della montagna. Al National Ski Jumping Center è stato dato il soprannome di 'Ruyi di neve', perché ha una curva a "S" che ricorda la forma del 'Ruyi', un oggetto ornamentale tradizionale cinese che viene considerato un portafortuna. (XINHUA)