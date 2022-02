Pechino 2022:parata ispirata da cultura tradizionale

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - I cinesi ritengono che i risultati dell'anno dipendano da un buon inizio in primavera. È una piacevole coincidenza che le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si siano aperte il giorno di "Li Chun", o l'inizio della primavera, il primo termine solare del calendario lunare cinese.

A partire dalla cerimonia di apertura, gli elementi ispirati alla cultura tradizionale cinese sono diventati prevalenti, sia all'interno che all'esterno delle sedi dei Gioci invernali di Pechino.

Durante il conto alla rovescia per la cerimonia, i nomi dei 24 termini solari sono stati presentati uno per uno su grandi schermi. I fuochi d'artificio hanno formato i due caratteri cinesi Li Chun, che significano 'Inizio della primavera' e la parola inglese 'spring' (primavera).

I 24 termini solari incarnano l'antica saggezza cinese dell'osservazione della natura, rappresentano un paesaggio pittoresco con i cambiamenti delle stagioni di primavera, estate, autunno, inverno e riflettono la visione della vita e della cosmologia del popolo cinese.

"Ogni minuto della cerimonia di apertura era ricco di cultura cinese", ha dichiarato Zhang Yimou, direttore a capo della cerimonia, aggiungendo che complessivamente la creatività riflette i valori e le filosofie del popolo cinese.

A partire da uno spettacolo preliminare con la 'Square dance cinese", che è stata originariamente creata dalla gente comune di questo Paese, gli elementi legati alla Cina sono stati presentati durante tutta la cerimonia. (SEGUE)