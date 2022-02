Pechino 2022:parata ispirata da cultura tradizionale (3)

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Anche le mascotte a tema cinese hanno fatto la loro apparizione, in particolare 'Bing Dwen Dwen', un panda con un cappotto di ghiaccio che assomiglia a un popolare snack locale a base di frutta caramellata, che è diventato la mascotte più ricercata del Paese asiatico.

Con l'emblema di Pechino 2022 che riflette la calligrafia della Cina e le arti di intaglio dei sigilli visibile ovunque in città, anche il villaggio Olimpico è stato decorato con dipinti tradizionali cinesi. Le medaglie olimpiche ispirate all'antico vasellame di giada e ai modelli tradizionali cinesi sono diventate un successo immediato su Internet, dato che i premiati hanno iniziato a postare i propri trofei sui social media.

Anche il design delle sedi di gara riflette in parte la saggezza tradizionale cinese. Il Big Air Shougang, un luogo progettato per gli eventi di big air, è stato affettuosamente chiamato 'Apsaras volanti innevate'. L'apsaras è una tipica immagine danzante sui murales delle grotte Mogao di Dunhuang, nella provincia di Gansu, nella Cina nord-occidentale.

Il National Sliding Center è chiamato 'Drago di neve', perché la pista è come un drago tortuoso avvolto sulla cima della montagna. Al National Ski Jumping Center è stato dato il soprannome di 'Ruyi di neve', perché ha una curva a "S" che ricorda la forma del 'Ruyi', un oggetto ornamentale tradizionale cinese che viene considerato un portafortuna. (XINHUA)