Pechino 2022:parata ispirata da cultura tradizionale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Gli ospiti illustri sono entrati nello Stadio Nazionale, o Nido d'Uccello, sulla musica di 'Peace - A Community of Shared Future'. Tre caratteri cinesi, 'Guo Nian Hao', e la loro versione inglese 'Happy Chinese New Year' (Felice capodanno cinese) sono apparsi sul 'ghiaccio' luminoso al centro del pavimento Led, esprimendo gli auguri di Capodanno da parte del popolo cinese agli amici di tutto il mondo.

I Giochi invernali si svolgono mentre il popolo cinese celebra il tradizionale Festival di Primavera, l'occasione più importante per le riunioni di famiglia.

"La cerimonia di apertura riguarda la condivisione di momenti belli con tutti e la diffusione di più ideali comuni di umanità", ha affermato Zhang.

Le squadre di atletica sono state guidate da addetti che portavano i cartelli vestiti con costumi ispirati al ghiaccio e alla neve. I cartelli, a forma di fiocco di neve luminoso, sono stati ispirati dal 'nodo cinese', un'antica tecnica di maglia a mano, che simboleggia solidarietà e prosperità.

Le squadre sono entrate nell'ordine alfabetico dei loro nomi scritti con i caratteri cinesi, con la Turchia che è stata la prima a seguire la Grecia. Gli atleti sono passati davanti al 'China Gate' intarsiato con i tradizionali motivi cinesi usati su finestre e porte e alla 'China Window' con immagini in continua evoluzione di magnifici scenari e paesaggi del Paese asiatico.

Nel momento in cui i 24esimi Giochi Olimpici invernali sono stati dichiarati aperti, un fragoroso tappeto di fuochi d'artificio a forma di 'Guest-Greeting Pine' è apparso sopra il Nido d'Uccello. Il 'Guest-Greeting Pine' è un noto albero caratteristico del monte Huangshan, un patrimonio mondiale nella provincia di Anhui nella Cina orientale, che è diventato un simbolo di pace e amicizia tra la Cina e i popoli di tutto il mondo. (SEGUE)