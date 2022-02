Pechino 2022: record di partecipazione femminile

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Le atlete femminili rappresentano circa il 45% del totale degli sportivi che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, una quota superiore rispetto alle precedenti Olimpiadi Invernali; è quanto dichiarato oggi dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio).

Kit McConnell, direttore sportivo del Cio ha affermato: "abbiamo livelli record sia per quanto riguarda la partecipazione femminile che per il numero di atlete", e prosegue, "in termini di cifre, siamo passati dal 41% di quattro anni fa a Pyeongchang, al 45% della partecipazione femminile qui a Pechino." Inoltre, il direttore ha osservato che "ogni atleta donna qui produce un effetto a catena in termini di investimento sportivo", aggiungendo che gli organizzatori si sono dedicati in maniera equa nel mettere in evidenza le discipline femminili.

