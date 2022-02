Pechino 2022: la sciatrice che ha acceso il braciere

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Prima di venerdì sera, Dinigeer Yilamujiang era una sconosciuta per la maggior parte delle persone al di fuori del mondo dello sci di fondo. Tuttavia la ventenne cinese ha avuto tutti i riflettori puntati su di sé quando ha acceso il grande braciere olimpico a forma di fiocco di neve, insieme a Zhao Jiawen, specialista di combinata nordica, alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

"Quel momento mi incoraggerà ogni giorno per il resto della mia vita", ha dichiarato ieri la sportiva ai microfoni di Xinhua, "ero così emozionata quando ho saputo che saremmo stati noi a posizionare la torcia. È un grande onore per me!". I tedofori finali, ciascuno dei quali rappresenta un decennio di nascita dal 1950, hanno portato la torcia olimpica intorno allo stadio prima dell'accensione del braciere.

Dinigeer e l'atleta di combinata nordica Zhao, a rappresentare gli anni 2000, hanno ricevuto la torcia dai loro predecessori negli sport invernali, simboleggiando il lascito delle tradizioni sportive e lo spirito olimpico attraverso le generazioni.

A tal proposito Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, ha asserito: "[Dinigeer] ha assolutamente il diritto di prendere parte alla staffetta della torcia e ritengo che l'idea di avere presenti tutte le generazioni sia stata eccellente. Penso che sia stata una bella idea". Nata nel 2001 nella prefettura di Altay della regione autonoma Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale, Dinigeer sembra avere un legame naturale con la neve. Nel 2005 nella zona sono state scoperte pitture rupestri che raffiguravano gente del luogo a caccia sugli sci con in mano i tipici bastoncini e secondo le stime degli archeologi potrebbero risalire a oltre 10.000 anni fa.

Da allora, Altay è stata riconosciuta da molti come uno dei luoghi di nascita dello sci e le condizioni geografiche e climatiche uniche della zona rendono questo sport una parte indispensabile della quotidianità della popolazione locale. Già negli anni '80, molti atleti di sci alpino e di sci di fondo provenienti dalla prefettura hanno iniziato a rappresentare la Cina nelle competizioni internazionali.

Anche il padre di Dinigeer, Yilamujiang Miraj, era un atleta di sci di fondo e nel 1993 si è classificato terzo in una gara nazionale. Seguendo le orme di suo padre, la ragazza ha iniziato a praticare la disciplina all'età di 10 anni, quando nel 2010 è stata fondata una squadra giovanile di 20 persone, allenata proprio dal genitore.

La pista su cui si allenavano era situata sulle colline appena fuori città e prima di ogni sessione, Dinigeer e i suoi compagni di squadra si disponevano in fila, muovendosi un passo alla volta per creare, attraverso la pressione, una pista nella neve fresca. In una regione in cui le nevicate possono originare accumuli che raggiungono il metro di profondità, spesso era necessario trascorrere sette o otto ore a pressare la neve e lasciare poi che la pista si congelasse durante la notte per allenarsi il giorno successivo.

Parlando dell'esperienza sciistica di sua figlia, Roxan Hatibaji, madre della sportiva, ricorda che all'inizio non era d'accordo con l'attività della ragazza ed era anche arrabbiata con suo marito perché "un fondista nella nostra famiglia è più che sufficiente". Tuttavia, Dinigeer maturava sempre più un'ossessione per questo sport: quando le altre compagne erano ancora lì a piangere per una caduta, lei si rialzava e andava avanti, senza mai preoccuparsi dei geloni o dei lividi e sono stati proprio il suo amore e la sua passione per lo sci di fondo a convincere completamente sua madre.

"L'ho vista gareggiare ripetutamente, sempre con il volto sorridente e poi ho capito quanto le piacesse inseguire questa carriera", ha detto la donna.

Nonostante la sua precedente esperienza nello sci di fondo con la squadra giovanile, Dinigeer non è diventata professionista fino al 2017, quando ha lasciato l'atletica per unirsi alla squadra nazionale di sci di fondo.

"È molto difficile per un atleta passare da uno sport all'altro", ha spiegato Fu Yong, capo allenatore della squadra di sci di fondo dello Xinjiang, "per non parlare del fatto che è passata a uno sport completamente diverso, dall'erba verde alla neve bianca".

Pechino si è aggiudicata i diritti per ospitare le Olimpiadi invernali del 2022 nel 2015, suscitando un enorme entusiasmo tra i cinesi per gli sport invernali. Potendo contare su neve di alta qualità e su una stagione nevosa ultra-estesa che si prolunga da novembre a maggio dell'anno successivo, nella città natale di Dinigeer sono stati costruiti molti impianti sciistici a livello internazionale, diventando gradualmente una destinazione per sciatori e snowboarder provenienti dalla Cina e dall'estero.

Situato a 18 chilometri a est della contea di Koktokay, il Koktokay International Ski Resort si trova tra le altitudini di 1.821 e 3.041 metri e ha a disposizione 28 chilometri di piste.

Dalla stagione del 2014, l'impianto sciistico di Jiangjunshan è diventato casa per molti studenti delle scuole che in soli 10 minuti di auto dal centro di Altay possono seguire gratuitamente le lezioni di educazione fisica nel resort.

Anche Dinigeer ha fatto enormi progressi.

Nei tre campionati del mondo juniores dal 2019 al 2021, Dinigeer si è classificata due volte nella top-10 nell'evento 5km - quinta nel 2020 e sesta nel 2021. Nel marzo 2019, è arrivata seconda nella tappa femminile di apertura di una serie sprint a tre tappe a Pechino divenendo la prima medaglia cinese in questo sport in qualsiasi evento di livello Fis.

L'aumento della popolazione sciistica nello Xinjiang ha anche contribuito a una crescente presenza di atleti di questa regione alle Olimpiadi Invernali, passati dai quattro di PyeongChang 2018 ai sei di Pechino 2022, compresa Dinigeer.

"Tutto quello che ci aspettiamo da lei alle Olimpiadi Invernali di Pechino è che faccia del suo meglio e sia all'altezza dei suoi sforzi", ha detto Hatibaji, "spero che torni a casa presto così che possa preparare i suoi piatti preferiti e farla riposare bene".

Meno di 20 ore dopo l'accensione del braciere olimpico, Dinigeer ha gareggiato nello skiathlon femminile 7,5 km + 7,5 km, il primo evento per l'assegnazione di una medaglia d'oro a Pechino 2022.

Sebbene si sia classificata solo 43esima con un tempo di 50 minuti e 10,7 secondi, la sciatrice ha comunque reso la sua famiglia orgogliosa essendo stata una degli ultimi due tedofori alla cerimonia di apertura di Pechino 2022.

"All'arrivo della delegazione cinese alla cerimonia di apertura, la stavamo tutti cercando", ha affermato suo cugino Xerin Turhunjan.

Quest'ultimo ha poi aggiunto: "tutti i membri della nostra famiglia erano molto entusiasti e sorpresi. Sua madre è scoppiata in lacrime e tutti noi siamo estremamente orgogliosi di lei". (XINHUA)