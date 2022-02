Pechino 2022: la sciatrice che ha acceso il braciere

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Prima di venerdì sera, Dinigeer Yilamujiang era una sconosciuta per la maggior parte delle persone al di fuori del mondo dello sci di fondo. Tuttavia la ventenne cinese ha avuto tutti i riflettori puntati su di sé quando ha acceso il grande braciere olimpico a forma di fiocco di neve, insieme a Zhao Jiawen, specialista di combinata nordica, alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

"Quel momento mi incoraggerà ogni giorno per il resto della mia vita", ha dichiarato ieri la sportiva ai microfoni di Xinhua, "ero così emozionata quando ho saputo che saremmo stati noi a posizionare la torcia. È un grande onore per me!". I tedofori finali, ciascuno dei quali rappresenta un decennio di nascita dal 1950, hanno portato la torcia olimpica intorno allo stadio prima dell'accensione del braciere.

Dinigeer e l'atleta di combinata nordica Zhao, a rappresentare gli anni 2000, hanno ricevuto la torcia dai loro predecessori negli sport invernali, simboleggiando il lascito delle tradizioni sportive e lo spirito olimpico attraverso le generazioni.

A tal proposito Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, ha asserito: "[Dinigeer] ha assolutamente il diritto di prendere parte alla staffetta della torcia e ritengo che l'idea di avere presenti tutte le generazioni sia stata eccellente. Penso che sia stata una bella idea". Nata nel 2001 nella prefettura di Altay della regione autonoma Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale, Dinigeer sembra avere un legame naturale con la neve. Nel 2005 nella zona sono state scoperte pitture rupestri che raffiguravano gente del luogo a caccia sugli sci con in mano i tipici bastoncini e secondo le stime degli archeologi potrebbero risalire a oltre 10.000 anni fa. (SEGUE)