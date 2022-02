Pechino 2022: la sciatrice che ha acceso il braciere (4)

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Anche Dinigeer ha fatto enormi progressi.

Nei tre campionati del mondo juniores dal 2019 al 2021, Dinigeer si è classificata due volte nella top-10 nell'evento 5km - quinta nel 2020 e sesta nel 2021. Nel marzo 2019, è arrivata seconda nella tappa femminile di apertura di una serie sprint a tre tappe a Pechino divenendo la prima medaglia cinese in questo sport in qualsiasi evento di livello Fis.

L'aumento della popolazione sciistica nello Xinjiang ha anche contribuito a una crescente presenza di atleti di questa regione alle Olimpiadi Invernali, passati dai quattro di PyeongChang 2018 ai sei di Pechino 2022, compresa Dinigeer.

"Tutto quello che ci aspettiamo da lei alle Olimpiadi Invernali di Pechino è che faccia del suo meglio e sia all'altezza dei suoi sforzi", ha detto Hatibaji, "spero che torni a casa presto così che possa preparare i suoi piatti preferiti e farla riposare bene".

Meno di 20 ore dopo l'accensione del braciere olimpico, Dinigeer ha gareggiato nello skiathlon femminile 7,5 km + 7,5 km, il primo evento per l'assegnazione di una medaglia d'oro a Pechino 2022.

Sebbene si sia classificata solo 43esima con un tempo di 50 minuti e 10,7 secondi, la sciatrice ha comunque reso la sua famiglia orgogliosa essendo stata una degli ultimi due tedofori alla cerimonia di apertura di Pechino 2022.

"All'arrivo della delegazione cinese alla cerimonia di apertura, la stavamo tutti cercando", ha affermato suo cugino Xerin Turhunjan.

Quest'ultimo ha poi aggiunto: "tutti i membri della nostra famiglia erano molto entusiasti e sorpresi. Sua madre è scoppiata in lacrime e tutti noi siamo estremamente orgogliosi di lei". (XINHUA)