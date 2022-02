Pechino 2022: la sciatrice che ha acceso il braciere (3)

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Nonostante la sua precedente esperienza nello sci di fondo con la squadra giovanile, Dinigeer non è diventata professionista fino al 2017, quando ha lasciato l'atletica per unirsi alla squadra nazionale di sci di fondo.

"È molto difficile per un atleta passare da uno sport all'altro", ha spiegato Fu Yong, capo allenatore della squadra di sci di fondo dello Xinjiang, "per non parlare del fatto che è passata a uno sport completamente diverso, dall'erba verde alla neve bianca".

Pechino si è aggiudicata i diritti per ospitare le Olimpiadi invernali del 2022 nel 2015, suscitando un enorme entusiasmo tra i cinesi per gli sport invernali. Potendo contare su neve di alta qualità e su una stagione nevosa ultra-estesa che si prolunga da novembre a maggio dell'anno successivo, nella città natale di Dinigeer sono stati costruiti molti impianti sciistici a livello internazionale, diventando gradualmente una destinazione per sciatori e snowboarder provenienti dalla Cina e dall'estero.

Situato a 18 chilometri a est della contea di Koktokay, il Koktokay International Ski Resort si trova tra le altitudini di 1.821 e 3.041 metri e ha a disposizione 28 chilometri di piste.

Dalla stagione del 2014, l'impianto sciistico di Jiangjunshan è diventato casa per molti studenti delle scuole che in soli 10 minuti di auto dal centro di Altay possono seguire gratuitamente le lezioni di educazione fisica nel resort. (SEGUE)