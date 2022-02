Pechino 2022: la sciatrice che ha acceso il braciere (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Da allora, Altay è stata riconosciuta da molti come uno dei luoghi di nascita dello sci e le condizioni geografiche e climatiche uniche della zona rendono questo sport una parte indispensabile della quotidianità della popolazione locale. Già negli anni '80, molti atleti di sci alpino e di sci di fondo provenienti dalla prefettura hanno iniziato a rappresentare la Cina nelle competizioni internazionali.

Anche il padre di Dinigeer, Yilamujiang Miraj, era un atleta di sci di fondo e nel 1993 si è classificato terzo in una gara nazionale. Seguendo le orme di suo padre, la ragazza ha iniziato a praticare la disciplina all'età di 10 anni, quando nel 2010 è stata fondata una squadra giovanile di 20 persone, allenata proprio dal genitore.

La pista su cui si allenavano era situata sulle colline appena fuori città e prima di ogni sessione, Dinigeer e i suoi compagni di squadra si disponevano in fila, muovendosi un passo alla volta per creare, attraverso la pressione, una pista nella neve fresca. In una regione in cui le nevicate possono originare accumuli che raggiungono il metro di profondità, spesso era necessario trascorrere sette o otto ore a pressare la neve e lasciare poi che la pista si congelasse durante la notte per allenarsi il giorno successivo.

Parlando dell'esperienza sciistica di sua figlia, Roxan Hatibaji, madre della sportiva, ricorda che all'inizio non era d'accordo con l'attività della ragazza ed era anche arrabbiata con suo marito perché "un fondista nella nostra famiglia è più che sufficiente". Tuttavia, Dinigeer maturava sempre più un'ossessione per questo sport: quando le altre compagne erano ancora lì a piangere per una caduta, lei si rialzava e andava avanti, senza mai preoccuparsi dei geloni o dei lividi e sono stati proprio il suo amore e la sua passione per lo sci di fondo a convincere completamente sua madre.

"L'ho vista gareggiare ripetutamente, sempre con il volto sorridente e poi ho capito quanto le piacesse inseguire questa carriera", ha detto la donna. (SEGUE)