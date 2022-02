Malta celebra Festival di Primavera cinese

(XINHUA) - LA VALLETTA, 07 FEB - Si è svolto ieri a Santa Lucia, a Malta, presso il Giardino della Serenità dal tradizionale stile cinese, uno spettacolo della tipica danza del drago e del leone, nonché una dimostrazione di arti marziali cinesi, al fine di celebrare il Festival di Primavera cinese del 1° febbraio.

L'evento, ospitato dalla Chinese Community Association di Malta, è stato accolto calorosamente dalla popolazione locale.

Sia i cinesi residenti nell'arcipelago che i maltesi hanno eseguito insieme la danza del drago, mentre gli studenti della Malta School of Wushu-Longgui hanno messo in scena la danza del leone. Circa altri 30 allievi della scuola, molti dei quali minorenni, si sono esibiti invece nelle arti marziali cinesi.

Sul posto erano presenti anche l'ambasciatore cinese Yu Dunhai e Charmaine St John, sindaco di Santa Lucia, o Santa Lucija, i quali hanno espresso i propri cordiali auguri a entrambi i popoli per l'Anno della Tigre. L'ambasciatore e il sindaco si aspettano che quest'anno la cooperazione bilaterale vada più in profondità, dato che il 2022 segna il 50mo anniversario dell'istituzione dei legami diplomatici tra i due Paesi.

Gino Dalcielo, il fondatore della scuola di arti marziali, ha detto a Xinhua che gli allievi erano estremamente entusiasti di dare un contributo alla celebrazione del Festival di Primavera e che per loro è stato un momento in cui mostrare le proprie abilità in questa pratica.

Gaia Monica Luca, una ragazza di 11 anni, ha spiegato ai microfoni di Xinhua di praticare le arti marziali da soli due mesi e che, sebbene le trovi complesse, le piacciono e continuerà a frequentare il corso.

Chen Juheng, vice direttore della Chinese Community Association di Malta, ha spiegato che per via della pandemia di Covid-19, lo scorso anno la celebrazione si è svolta online.

(XINHUA)