Covid: Cina, 56 nuovi casi locali nel Guangxi

(XINHUA) - NANNING, 07 FEB - La regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang ha registrato 56 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente dalle 16:00 di ieri alle 12:00 (ora locale) di oggi; questo quanto diffuso dalle autorità del posto.

Finora, la regione ha segnalato da sabato 99 casi locali confermati di Covid-19 durante l'ultima insorgenza. Secondo quanto emerso da una conferenza stampa delle autorità sanitarie regionali nella contea di Debao, tutti i contagi sono stati registrati nella città di Baise, di cui 88 nella stessa contea.

Il centro del Guangxi per la prevenzione e il controllo delle malattie ha individuato la variante Omicron nei campioni prelevati da due casi confermati, e al momento è in corso il sequenziamento genetico.

A partire da oggi, è stata disposta la quarantena domiciliare in tutta la città di Baise nell'ambito dell'ultima recrudescenza del virus. (XINHUA)