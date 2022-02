Cina:Festival Primavera,più visite in parchi Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - I principali parchi di Pechino hanno visto un'espansione del numero di visitatori durante la settimana di vacanza in occasione del Festival di Primavera, dal momento che molti residenti hanno evitato gli spostamenti nel periodo per favorire il blocco della diffusione del Covid-19.

Nel corso della festività, che si è svolta dal 31 gennaio al 6 febbraio, un totale di 11 parchi municipali ha registrato circa 1,71 milioni di visite, in crescita del 5,73% rispetto al medesimo intervallo dell'anno scorso, come precisato dal Beijing Municipal Administration Center of Parks.

Il Taoranting Park, il Tiantan Park (noto come 'Tempio del Cielo') e il Palazzo d'Estate sono state le destinazioni più visitate durante la vacanza, ricevendo rispettivamente 258.300, 214.900 e 208.800 visitatori.

Sempre nel corso dello stesso periodo anche le piste di ghiaccio e le arene nevose presenti in alcuni dei parchi hanno guadagnato popolarità, attirando 158.700 visitatori dal momento che i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, attualmente in atto, hanno acceso la passione per gli sport invernali tra i cittadini cinesi.

Il Festival di Primavera, o Capodanno lunare cinese, è una festa tradizionale che prevede la riunione delle famiglie e quest'anno si è svolta il 1° di febbraio. (XINHUA)