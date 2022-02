Cina: viaggi aerei +40,2% nel periodo del Capodanno

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Il numero di viaggi aerei in Cina ha osservato una ripresa durante i sette giorni di vacanza del Festival di Primavera, anche se non ha raggiunto i livelli pre-pandemici; questo quanto mostrato oggi dai dati della Civil Aviation Administration of China.

Quest'ultima ha fatto sapere che dal 31 gennaio al 6 febbraio sono stati registrati 5,01 milioni di viaggi aerei passeggeri, con un aumento del 40,2% su base annua. Il flusso di passeggeri sugli aerei ha raggiunto il picco il 6 febbraio, con 1,23 milioni di spostamenti.

Il numero di voli ha toccato i 62.744 durante la festività del Capodanno cinese, con una crescita del 33,3% su base annua.

Il tasso di puntualità ha raggiunto il 97,08%, con un aumento dello 0,83% rispetto all'anno precedente.

La popolazione cinese è solita viaggiare per riunirsi con le proprie famiglie in occasione del Capodanno lunare cinese, o Festival di Primavera, che quest'anno si è tenuto il 1° febbraio. (XINHUA)