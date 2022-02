Cina: scoperto un 'sottopassaggio' preistorico

(XINHUA) - HOHHOT, 07 FEB - Nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella zona settentrionale della Cina, sono stati scoperti i resti di un sottopassaggio preistorico; lo ha fatto sapere ieri l'istituto regionale di reperti culturali e archeologia.

Situato in un antico sito della città di pietra nell'odierna contea di Qingshuihe, nella Mongolia Interna, il sottopassaggio è stato portato alla luce insieme a oltre 20 rovine, tra cui porte della città, mura, fondamenta di edifici, tombe, articoli in giada, ceramiche e oggetti in osso.

Il sito della città di pietra, che occupa circa 1,38 milioni di metri quadrati, apparteneva alla cultura di Longshan, una civiltà del tardo Neolitico situata nel medio e basso corso del Fiume Giallo.

Il passaggio lungo e stretto è posto 5-6 metri sotto terra, con una larghezza di 1-3 metri, un'altezza di circa 2 metri e presenta una superficie superiore arcata. Questo collega l'interno e l'esterno dell'antica città e i suoi due canali.

Inoltre, durante lo scavo, sono state rinvenute tracce di lavorazioni eseguite attraverso utensili, con la superficie calpestabile parzialmente distrutta dal fuoco dal momento che la sua colorazione si presenta di vivide tinte del rosso.

I ricercatori hanno spiegato che le scoperte sono di valore significativo per gli studi culturali dell'era preistorica e per le origini della civiltà nelle zone settentrionali della Cina.

