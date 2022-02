Cina: quasi 26 mln di visitatori in Hubei

(XINHUA) - WUHAN, 07 FEB - La provincia di Hubei della Cina centrale ha accolto quasi 26 milioni di visitatori durante la settimana di vacanza del Festival di Primavera che si è conclusa ieri, con un aumento di oltre il 20% rispetto alla stessa festività dell'anno scorso. Lo ha reso noto oggi l'autorità provinciale per la cultura e il turismo.

I ricavi del settore turistico di Hubei hanno superato i 12,2 miliardi di yuan (circa 1,9 miliardi di dollari) durante questa festività annuale, in corso dal 31 gennaio al 6 febbraio quest'anno, con una crescita di circa il 31% rispetto ai dati registrati durante la stessa celebrazione l'anno scorso, come ha dichiarato il dipartimento provinciale della cultura e del turismo di Hubei.

Grazie alle Olimpiadi invernali di Pechino in corso, gli sport del ghiaccio e della neve si sono trasformati in una nuova attrazione per i turisti, hanno aggiunto le autorità. Le stazioni sciistiche, gli snowpark e le piste di pattinaggio di Hubei hanno lanciato varie attività di esperienza diretta che coprono lo sci, il pattinaggio, la vista dei panorami della neve e l'alloggio in zona.

I progetti turistici legati a ghiaccio e neve in Hubei hanno attratto più di 130.000 visitatori durante il periodo festivo di quest'anno, diventando un nuovo motore di crescita per il settore del turismo relativo alle festività.

Cadendo l'1 febbraio di quest'anno, il Festival di Primavera o Nuovo Anno Lunare cinese, è l'occasione più importante per le riunioni di famiglia e annuncia l'inizio della primavera.

(XINHUA)