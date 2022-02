Cina: in calo riserve valuta forex a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Le riserve cinesi in valuta estera (forex) sono scese nel mese gennaio, vista la contrazione generale dei prezzi degli asset finanziari globali nel contesto del rafforzamento del dollaro statunitense; questo quanto mostrato oggi dai dati della State Administration of Foreign Exchange (Safe).

A fine gennaio, le partecipazioni in valuta estera del Paese hanno raggiunto i 3.221,6 miliardi di dollari, registrando un calo di 28,5 miliardi di dollari, corrispondenti allo 0,88% dalla fine del 2021.

Wang Chunying, vice direttrice della Safe, ha commentato i dati, osservando: "il mercato forex ha mantenuto un andamento stabile nel mese di gennaio, con l'offerta e la domanda interna di valuta estera rimaste sostanzialmente equilibrate".

Quest'ultima ha attribuito la flessione all'impatto di fattori quali le aspettative di politica monetaria nelle principali economie, la geopolitica e i dati macroeconomici, che hanno contribuito all'aumento dell'indice del dollaro statunitense e alle variazioni nei prezzi degli asset.

La vice direttrice ha aggiunto che, nonostante la pandemia di Covid-19, le crescenti incertezze esterne e la volatilità del mercato finanziario globale, la resilienza economica della Cina è rimasta forte, con grandi potenzialità e solide fondamenta nel lungo termine, che offriranno un forte sostegno nel garantire la stabilità delle riserve forex del Paese. (XINHUA)