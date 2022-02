Cina: al Festival Primavera vince turismo culturale

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Parlando dei suoi apprezzati spettacoli teatrali in occasione del Festival di Primavera o festeggiamenti per il Nuovo Anno Lunare, avvenuti dal 31 gennaio al 6 febbraio quest'anno, Hong Shijian, capo del teatro di marionette di Quanzhou nella provincia cinese del Fujian afferma, "gli spettacoli nel nostro nuovo teatro sono spesso esauriti ed è anche necessario aggiungere i biglietti per i posti in piedi, cosa inimmaginabile in passato".

A Quanzhou si sono svolte infatti varie attività legate al turismo culturale, incoraggiando i turisti a visitare i musei del patrimonio culturale e i tradizionali teatri dell'opera cinesi per assaporare la cultura cittadina.

Oltre a Quanzhou, le città in tutta la Cina hanno offerto prodotti turistici inerenti alle culture locali per attrarre un maggior numero di persone. Tuttavia quest'anno, in molti hanno evitato viaggi a lunga distanza e non si sono spostati per prevenire la diffusione del Covid-19.

ESPERIENZE CULTURALI Molte città cinesi offrono esperienze culturali online e in presenza, interessando svariate tematiche.

Nella città di Ningbo ad esempio, nello Zhejiang, durante i festeggiamenti per il Nuovo Anno Lunare si sono svolte quasi 100 attività legate al turismo culturale presso celebri punti panoramici, paesi e villaggi, con cucina tipica, costumi popolari, musica e mostre.

La città inoltre aveva distribuito coupon online per un valore di 1 milione di yuan (circa 156.873 dollari) allo scopo di stimolare il turismo culturale locale.

Città come Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, famosa per il turismo legato al ghiaccio e alla neve, sono diventate destinazioni di punta per i turisti mentre i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, attualmente in corso, attirano l'attenzione globale.

E nuovi prodotti e scenari di consumo forniscono anche nuove esperienze ai visitatori.

Durante i sette giorni di vacanza, a Ningbo è stato aperto un mercato del turismo culturale, mettendo insieme prodotti creativi e cibo tipico dalle città vicine, e adottando soluzioni come la 'blind box', il pacchetto a sorpresa, la realtà virtuale e il live streaming per coinvolgere un maggior numero di turisti.

A gennaio, la Cina ha reso noto un piano di sviluppo per il settore del turismo che mira a costruire un sistema moderno più forte entro il 2025, integrando lo sviluppo culturale e vantando un ambiente e servizi privi di barriere migliori.

Secondo un funzionario del ministero della Cultura e del Turismo, l'integrazione della cultura con il turismo è un processo che consente alle persone di apprezzare la cultura cinese e migliorare la propria fiducia in tal senso, nonché di promuovere l'integrazione organica dei benefici sociali ed economici del turismo.

TOUR LOCALI Durante queste vacanze i viaggi a breve distanza e i tour privati con un veicolo indipendente sono diventati la scelta preferita dalla maggior parte dei turisti.

Secondo la principale agenzia di viaggi online cinese Trip.com Group, precedentemente nota come Ctrip, le prenotazioni di prodotti turistici intra-provinciali hanno rappresentato il 65% del totale, aumentando significativamente rispetto al periodo festivo del 2019.

Le preferenze dei turisti si riflettono nella loro prenotazione di case vacanza.

Secondo Muniao, una piattaforma di prenotazione online per l'affitto di proprietà a breve termine, il numero di ordini di case vacanze intra-provinciali dovrebbe raggiungere 1,53 volte quello dello stesso periodo dello scorso anno.

Il numero medio di giorni di permanenza è sceso invece, con il 58% delle persone che ha scelto di permanere nei luoghi di vacanza solo per uno o due giorni.

Stando a un rapporto di Muniao, quest'anno i clienti sono meno suscettibili per riguarda i prezzi e i loro requisiti per i servizi di qualità sono più elevati. (XINHUA)