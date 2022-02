Cina: al Festival Primavera vince turismo culturale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - A gennaio, la Cina ha reso noto un piano di sviluppo per il settore del turismo che mira a costruire un sistema moderno più forte entro il 2025, integrando lo sviluppo culturale e vantando un ambiente e servizi privi di barriere migliori.

Secondo un funzionario del ministero della Cultura e del Turismo, l'integrazione della cultura con il turismo è un processo che consente alle persone di apprezzare la cultura cinese e migliorare la propria fiducia in tal senso, nonché di promuovere l'integrazione organica dei benefici sociali ed economici del turismo.

TOUR LOCALI Durante queste vacanze i viaggi a breve distanza e i tour privati con un veicolo indipendente sono diventati la scelta preferita dalla maggior parte dei turisti.

Secondo la principale agenzia di viaggi online cinese Trip.com Group, precedentemente nota come Ctrip, le prenotazioni di prodotti turistici intra-provinciali hanno rappresentato il 65% del totale, aumentando significativamente rispetto al periodo festivo del 2019.

Le preferenze dei turisti si riflettono nella loro prenotazione di case vacanza.

Secondo Muniao, una piattaforma di prenotazione online per l'affitto di proprietà a breve termine, il numero di ordini di case vacanze intra-provinciali dovrebbe raggiungere 1,53 volte quello dello stesso periodo dello scorso anno.

Il numero medio di giorni di permanenza è sceso invece, con il 58% delle persone che ha scelto di permanere nei luoghi di vacanza solo per uno o due giorni.

Stando a un rapporto di Muniao, quest'anno i clienti sono meno suscettibili per riguarda i prezzi e i loro requisiti per i servizi di qualità sono più elevati. (XINHUA)