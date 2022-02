Scoprire lo sci a Ningxia nel Festival di Primavera

(XINHUA) - YINCHUAN, 06 FEB - La neve a Xihaigu, zona montuosa nella regione autonoma del Ningxia Hui, non porta solo più gioia alle celebrazioni del Festival di Primavera della famiglia del lavoratore locale Ma Zhi, ma è anche una componente inseparabile della vita dell'uomo.

Dopo aver condiviso le bellissime rappresentazioni della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sui suoi social media nella giornata di venerdì, Ma non vedeva l'ora di tornare a sciare: "il Festival di Primavera è tutta una questione di gioia e felicità, ma a me danno di più gli sport invernali. È così bello ed estremamente divertente!".

Il trentanovenne Ma vive nel villaggio di Xinqi, a sud del Ningxia, nella regione di Xihaigu nota per il proprio ambiente inospitale. I suoi genitori e nonni hanno visto la neve di rado a causa delle frequenti siccità, dal momento che il fragile ecosistema non permetteva di praticare sport invernali.

Tuttavia, Ma e la sua famiglia sono stati più fortunati dei loro antenati poiché il governo locale della città di Jingyuan si è impegnato maggiormente al fine di ottimizzare la prosperità della comunità. L'ambiente locale è migliorato anche grazie al fatto che Pechino ha ottenuto la candidatura per ospitare le Olimpiadi Invernali di quest'anno.

La neve è adesso più comune e nelle vicinanze hanno aperto diverse stazioni sciistiche, tra cui quella di Yahao, una delle più grandi della regione, all'ingresso del villaggio di Xinqi, distante un solo chilometro dal luogo in cui abita Ma.

Dopo mesi di lavoro lontano da casa, Ma torna ogni inverno e trascorre quasi tutto il periodo di vacanza sulla neve.

"Nel corso di questo Festival scio più di cinque ore ogni giorno", spiega l'uomo, aggiungendo: "una volta sulle piste, il tempo vola. Voglio sempre migliorare le mie capacità sciistiche, e a volte dimentico persino di pranzare. Mi sento davvero bene ogni volta che arrivo in fondo". (SEGUE)