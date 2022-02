Scoprire lo sci a Ningxia nel Festival di Primavera (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 06 FEB - La dipendenza di Ma dallo sci influenza anche il figlio tredicenne Ma Tianhao, che ama andare con suo padre durante la pausa invernale.

"Ci si sente così bene che tutti i problemi scompaiono nel momento in cui si è sulle piste", afferma lo studente che sta frequentando le scuole medie.

Ma Tianhao ha conquistato il primo posto nella gara dei ragazzi nella competizione di sci alpino organizzata dall'ufficio regionale dello sport due settimane fa. La città di Jingyuan, in cui si trova la casa di Ma, ha fondato nel 2020 la prima squadra di sci del Ningxia per adolescenti, che conta attualmente circa 60 membri.

Cinque scuole della città di Jingyuan hanno avviato programmi di doposcuola con attività legate agli sport invernali, a beneficio di oltre 10.000 ragazzi.

Zhe Liancheng, organizzatore della gara di sci alpino, ha comunicato che la competizione ha attirato 103 adolescenti, tra cui Ma Tianhao, in cui il più giovane aveva solo sette anni.

"Ero un po' spaventata prima dello slalom gigante, ma dopo l'ultimo sprint per finirlo mi sento abbastanza libera, ed è fantastico!" rivela la tredicenne Zhang Baoyun, vincitrice del gruppo femminile.

"Riesco a percepire il cambiamento di mia figlia, sia mentale che fisico. Spero che continuerà ad amare lo sci e trarrà benefici da questo sport", dichiara Zhang Yong, madre della ragazza.

"È piuttosto popolare tra i bambini, e in più di 8.000 hanno partecipato all'attività", condivide Zhe, proseguendo: "è incoraggiante vedere il promettente inizio degli sport invernali nel Ningxia. Nonostante le scarse risorse di allenamento causate dal clima arido, molti genitori vorrebbero dare ai propri figli la possibilità di provare".

Quale appassionato dello sci e anche in qualità di padre dalla mentalità aperta, Ma Zhi supporta il figlio nello sciare a livello professionale: "lo sosterrò finché vorrà, e spero che possa trovare maggiori possibilità di vita e uscire dalle montagne grazie a questo sport". (XINHUA)