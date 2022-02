Pechino 2022: stretta anti Covid nel Media center

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Il Main Media Center (Mmc) per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è sotto stretta gestione a circuito chiuso e presenta rigorose contromisure anti Covid-19, stando a quanto reso noto oggi dagli organizzatori dei Giochi.

Secondo Chen Yu, vice direttore esecutivo del team operativo della sede del Mmc, il luogo è separato dalla città e opera al meglio in termini di sicurezza, di trasporti e di prevenzione del virus.

Chen ha aggiunto che tutto il personale e i veicoli che accedono al Main Media Center durante lo svolgimento i Giochi sono tenuti ad esibire certificati validi, mentre le persone possono entrare solo in alcune aree con accesso consentito.

Il personale e i media nel Mmc sono invitati ad attendere i bus navetta in aree designate al fine di garantire che non vi siano contatti con soggetti esterni al circuito chiuso, ha spiegato Chen.

Inoltre, le persone all'interno del Main Media Center sono tenuti ad effettuare ogni giorno tamponi anti Covid-19 e nella sede vengono anche condotti test quotidiani di campioni ambientali. Le sale per le conferenze stampa e quelle per il ricevimento vengono sterilizzate subito dopo essere state utilizzate.

I disinfettanti per le mani vengono distribuiti alle entrate e alle uscite, agli ascensori, alle sale da pranzo e in corrispondenza dei servizi igienici, ha concluso Chen. (XINHUA)