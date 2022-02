Pechino 2022: 1/o argento olimpico per Lollobrigida

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Stare vicino alla pattinatrice di velocità olandese Irene Schouten era tutto ciò che contava per Francesca Lollobrigida, dal momento che la pattinatrice italiana sapeva che così facendo avrebbe potuto raggiungere il podio per la prima volta in un percorso olimpico. Lollobrigida ce l'ha fatta. È riuscita a seguire Schouten che ha ottenuto una medaglia d'oro e superato il record olimpico ventennale nei 3.000 m al traguardo. La trentenne ha conquistato la prima medaglia d'argento della sua carriera olimpica nel National Speed Skating Oval ai Giochi di Pechino nel pattinaggio di velocità.

"Ero felice di essere nell'ultima coppia con Irene (Schouten)", ha rivelato Lollobrigida, "perché ero consapevole del fatto che lei è la migliore, quindi ho cercato di rimanere vicina al traguardo. Volevo mantenere il ritmo e seguirla, inseguirla". "Non è stato facile, perché è stata una gara dura, ma l'obiettivo era semplice: se fossi stata con lei o davanti a lei, avrei concluso sul podio", ha affermato Lollobrigida. "Questa medaglia d'argento è come un oro per me, perché ho un passato diverso. Non sono nata sul ghiaccio", ha spiegato la pattinatrice italiana. Lollobrigida è cresciuta e ha iniziato il suo sogno da pattinatrice con il pattinaggio in linea, passando al ghiaccio all'età di 17 anni. "Questa medaglia è per me, per mio marito, per la mia famiglia e per i miei compagni di squadra. Siamo sempre lontani dalle persone che amiamo, quindi ci sosteniamo a vicenda, per questo è anche per loro. Spero che possano trarne una carica positiva per le prossime gare", ha concluso Lollobrigida. L'italiana festeggerà il suo 31/o compleanno gareggiando nei 1.500 m femminili e successivamente cercherà di ottenere altre medaglie nei 5.000 m e nella Mass Start. (XINHUA)