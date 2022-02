Ex presidente Ungheria abbraccia spirito dei Giochi

(XINHUA) - BUDAPEST, 06 FEB - Il membro del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Pal Schmitt, presidente dell'Ungheria dal 2010 al 2012, è a Pechino per i Giochi Olimpici Invernali.

Il due volte campione olimpico di scherma ha abbracciato il motto dei Giochi - 'Insieme per un futuro condiviso' - e spera di consegnare personalmente le medaglie ai pattinatori di velocità sino-ungheresi, i fratelli Liu Shaolin e Liu Shaoang, che hanno contribuito alla storica vittoria dell'Ungheria nel pattinaggio di velocità su pista corta alle Olimpiadi di PyeongChang.

UN'ESPERIENZA STORICA Schmitt ha definito la cerimonia di apertura un'esperienza "storica", sottolineando che questa è stata la prima volta nella storia olimpica in cui la stessa città ha ospitato sia i Giochi Estivi che quelli Invernali.

"Mi trovo qui in questo stadio per la seconda volta: nel 2008 per le Olimpiadi Estive e adesso nel 2022 per quelle Invernali.

Entrambe sono esperienze eccellenti e indimenticabili", afferma il settantanovenne, aggiungendo: "apprezziamo davvero molto la leadership cinese, il Comitato Olimpico cinese e il comitato di preparazione dei Giochi, che hanno reso possibile tutto questo".

In merito alla sicurezza degli atleti nel contesto pandemico, Pechino 2022 organizzerà gli spettatori in modo tale da permettere loro di assistere alle gare in loco e Schmitt ha affermato di comprendere appieno la decisione.

"La questione principale riguarda gli atleti, i concorrenti", rivela Schmitt, specificando che grazie alla diretta televisiva dei Giochi e alla copertura generata dai social media, il mondo intero ha la possibilità di seguire gli avvenimenti indipendentemente.

"È molto importante che i Giochi possano aprirsi in questo momento. L'edizione precedente ha dovuto essere rinviata a causa della pandemia. Ma siamo qui, e questo dimostra che lo sport può vincere qualsiasi difficoltà", aggiunge l'ex presidente ungherese. (SEGUE)