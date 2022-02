Ex presidente Ungheria abbraccia spirito dei Giochi (3)

(XINHUA) - BUDAPEST, 06 FEB - L'ex presidente ungherese ricorda poi: "i fratelli Liu sono nuovamente qui. Con un po' di fortuna, e se abbastanza bravi da poter vincere una medaglia, sarei molto orgoglioso di ripetere la cerimonia, dal momento che a PyeongChang, nella Repubblica di Corea, sono stato onorato di dare loro la medaglia d'oro".

Nati da padre cinese e madre ungherese, Liu Shaolin e Liu Shaoang simboleggiano le relazioni tra le due nazioni.

"I fratelli Liu parlano correntemente entrambe le lingue.

Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si sono posizionati in prima posizione nella staffetta maschile di 5.000 metri e quella è stata la prima medaglia d'oro olimpica per i Giochi Invernali nella storia del movimento olimpico ungherese", nota Schmitt.

Se il sogno dei fratelli si avvererà, sventoleranno le bandiere di entrambi i Paesi. "Ho saputo che la loro madre ha preparato una doppia bandiera sino-ungherese. In fondo sono tanto cinesi quanto ungheresi e noi li apprezziamo e li amiamo molto", rimarca Schmitt.

UN FUTURO CONDIVISO "Le Olimpiadi sono per la pace, per l'unione di persone diverse, con un unico scopo, stare insieme, per affermare che siamo uniti, e siamo insieme per un futuro condiviso", sottolinea Schmitt.

"Mi rammarica che alcuni Stati abbiano dichiarato una sorta di boicottaggio politico. I Giochi non riguardano la politica, non devono risolvere i problemi dei politici. Lasciate che gli atleti siano dove devono essere: questa è la cosa più importante", conclude Schmitt. (XINHUA)