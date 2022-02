Ex presidente Ungheria abbraccia spirito dei Giochi (2)

(XINHUA) - BUDAPEST, 06 FEB - UNA CONNESSIONE SPECIALE Schmitt ha assistito a diverse Olimpiadi Estive, e anche se i Giochi Invernali sono differenti, ha sottolineato che i valori sono gli stessi: tutti gli atleti sognano di essere campioni olimpici, di essere membri della propria delegazione nazionale, e tutti vogliono ottenere dei buoni risultati, vincere una medaglia o raggiungere il proprio record personale alle Olimpiadi.

Schmitt è stato uno schermidore di successo nei suoi anni di gioventù, vincendo due ori olimpici nella spada a squadre ai Giochi del 1968 e 1972.

Il membro del Cio ha inoltre vinto Campionati del Mondo sia nelle categorie a squadre che in quelle individuali e ha collezionato diverse medaglie d'argento e di bronzo fino al ritiro dalle scene sportive nel 1977.

Per Schmitt, le Olimpiadi Invernali di Pechino sono speciali anche perché, se il fato è a favore, potrebbe avere la possibilità di assegnare le medaglie ai fratelli Liu per una seconda volta.

La squadra ungherese è composta da 18 atleti tra cui Liu Shaolin e Liu Shaoang, vincitori della staffetta olimpica di pattinaggio di velocità su pista corta da 5.000 metri. Il Paese non è una grande potenza per gli sport invernali, ma i fratelli Liu hanno una buona possibilità sulla pista di ghiaccio, comunica Schmitt.

