Covid: Cina, curati tutti i positivi dello Shaanxi

(XINHUA) - XI'AN, 06 FEB - Le autorità della provincia dello Shaanxi, in Cina nord-occidentale, hanno annunciato oggi che tutti i malati di Covid-19 contagiati a livello locale per la recrudescenza dell'epidemia nella provincia lo scorso dicembre sono stati curati e dimessi dalle strutture ospedaliere.

Lo Shaanxi non ha riportato alcun nuovo caso confermato, sospetto né asintomatico trasmesso localmente alla data di ieri, in base a quanto reso noto oggi dalla commissione sanitaria provinciale.

Stando all'ente, dal 9 dicembre 2021 la provincia ha riportato 2.080 casi confermati a trasmissione locale, di cui 2.053 nel capoluogo Xi'an. Tutti i contagi sono stati curati e dimessi dalle strutture ospedaliere. (XINHUA)