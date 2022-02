Cina: Shanghai, +17,7 mld yuan per settore turistico

(XINHUA) - SHANGHAI, 06 FEB - Shanghai ha accolto quasi 11 milioni di visitatori e totalizzato oltre 17,7 miliardi di yuan (circa 2,8 miliardi di dollari) nel corso del periodo vacanziero del Festival di Primavera del 2022. Lo hanno comunicato quest'oggi le autorità locali.

Durante la festa nazionale della durata di sette giorni iniziata il 31 gennaio, a Shanghai si sono svolte circa 500 attività culturali e turistiche legate al tema dei patrimoni culturali intangibili, stando a quanto rivelato dall'amministrazione municipale per la cultura ed il turismo della metropoli.

I visitatori hanno partecipato a diverse attività celebrative che hanno avuto luogo in siti storici, musei, gallerie d'arte e altre attrazioni turistiche.

Al contempo, le mostre online e gli spettacoli ospitati da musei locali, da gallerie d'arte e da altre sedi culturali pubbliche hanno attirato più di 3,2 milioni di spettatori e partecipanti.

I residenti hanno inoltre potuto 'visitare' una mostra in rete tenuta dallo Shanghai Natural History Museum, dedicata ai felini in onore del nuovo anno lunare cinese, iniziato il 1° febbraio, appunto l'anno della tigre, secondo lo zodiaco degli animali della cultura tradizionale.

Il periodo di vacanza legato al Festival di Primavera ha portato alla città una crescita esponenziale in termini di consumi. Il tasso medio di occupazione degli hotel di Shanghai nella settimana di festività è stato del 40%, con un aumento del 5% rispetto alle precedenti vacanze del Capodanno lunare cinese.

