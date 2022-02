Cina: scoperta tecnologia di refrigerazione green

(XINHUA) - HEFEI, 06 FEB - Gli scienziati cinesi hanno scoperto una promettente tecnologia di refrigerazione verde che potrebbe sostituire i refrigeranti tradizionali rappresentati dal freon, un gas serra che causa gravi problematiche climatiche.

Il team di ricerca guidato da Tong Peng dell'Institute of Solid State Physics dell'Institutes of Physical Science di Hefei sotto la Chinese Academy of Sciences ha rilevato eccellenti prestazioni di raffreddamento negli n-alcani nella fase di transizione dallo stato solido a quello liquido indotta dall'alta pressione. La scoperta fornisce una nuova prospettiva per lo sviluppo di una tecnologia di refrigerazione ecologica.

I fluidi refrigeranti sono ampiamente utilizzati tra gli altri nei condizionatori d'aria, nei frigoriferi e nei congelatori. L'attuale tecnologia di raffreddamento utilizza principalmente un sistema di compressione del vapore che consuma molta energia, mentre la nuova scoperta è sicura ed ecologica a un costo relativamente basso, stando a quanto rivelato da Lin Jianchao, un ricercatore del team.

Un documento pertinente è stato pubblicato di recente sulla rivista Nature Communications.

Secondo la squadra, tuttavia, problemi quali l'alta pressione di azionamento e la bassa risposta termica rimangono irrisolti, ostacolando di conseguenza l'applicazione futura della nuova tecnologia. (XINHUA)