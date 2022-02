Cina espande produzione kit di test anti-Covid

(XINHUA) - CANTON, 06 FEB - Mentre il mondo è devastato dalla variante Omicron altamente contagiosa, la domanda di kit di tamponi anti-Covid sta aumentando.

In qualità di uno dei maggiori produttori di tali equipaggiamenti, la Cina sta accelerando la produzione con l'obiettivo di soddisfare l'impennata della domanda e di contribuire agli sforzi globali anti-pandemici, anche durante le vacanze del Capodanno cinese.

CRESCITA DELLA DOMANDA Song Xiaoyu ha deciso di non spostarsi di circa 1.000 km per tornare nella propria città natale, Jingzhou, nella provincia cinese centrale dell'Hubei, per riunirsi con la propria famiglia, come da tradizione del Festival di Primavera rispettata dal popolo cinese. Invece, è rimasta impegnata a produrre kit di test anti Covid-19 in una fabbrica di Guangzhou.

Song lavora per la Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., un'azienda che fabbrica principalmente kit di test antigenici per il Covid-19, la maggior parte dei quali vengono poi esportati nei Paesi europei e asiatici.

"Non vedo questo come un semplice lavoro, si tratta più di una responsabilità", ha spiegato la lavoratrice: "assicurare la capacità degli equipaggiamenti significa molto per la lotta contro la pandemia. Anche la maggior parte dei nostri colleghi di altri dipartimenti si sono temporaneamente uniti a noi per supportarci nella produzione".

Song ha aggiunto che in cambio, l'azienda ha offerto sovvenzioni e regali per le vacanze, oltre che aver promesso congedi compensativi a seguito della stagione di punta. (SEGUE)