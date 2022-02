Cina espande produzione kit di test anti-Covid (3)

(XINHUA) - CANTON, 06 FEB - La società vanta di oltre 400 fornitori di materie prime e ha predisposto una serie di fornitori di base di riserva con l'obiettivo di assicurare la produzione e la consegna degli ordini, afferma la direttrice.

Anche la Guangdong Hybribio Biotech si è preparata e Xie ha spiegato: "miglioriamo il livello di automazione, aggiorniamo le attrezzature e aggiungiamo diverse linee di produzione per aumentare la capacità produttiva".

"Gestiamo ordini provenienti dall'estero 24 ore su 24", ha proseguito Xie: "l'azienda risponderà tempestivamente al fine di assicurare una consegna puntuale all'arrivo di ogni ordine, indipendentemente dalle differenze orarie".

Bgi Genomics ha fatto un investimento diretto nella costruzione di un impianto di produzione di kit di tamponi in Etiopia. La struttura in grado di fabbricare 10 milioni di unità all'anno non solo aiuterà la nazione africana nella produzione autonoma di equipaggiamenti di test a prezzi accessibili, ma contribuirà alla lotta dell'Africa contro la pandemia, ha condiviso Li Ning.

La maggior parte del lavoro nell'impianto è svolto da dipendenti locali, alcuni dei quali parte del team di gestione, ha concluso Li. (XINHUA)