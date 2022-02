Cina espande produzione kit di test anti-Covid (2)

(XINHUA) - CANTON, 06 FEB - I produttori cinesi hanno notato una crescita rilevante in termini di ordini di kit di tamponi sullo sfondo della pandemia.

Il valore delle esportazioni degli equipaggiamenti di test anti Covid-19 prodotti in Cina per la rilevazione degli anticorpi ha raggiunto 10,2 miliardi di yuan (circa 1,6 miliardi di dollari) lo scorso dicembre, con un aumento di circa il 144% rispetto al mese precedente, stando alle cifre della General Administration of Customs cinese.

A partire da gennaio, molti clienti esteri hanno deciso di porre ordini di test in anticipo con lo scopo di farne scorta, considerando la pressione della logistica nel corso del Festival di Primavera, ha spiegato Xie Longxu, vice direttore generale della Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd.

Bgi Genomics, un altro grande produttore di kit di tamponi in Cina, ha inoltre notato una crescita significativa in termini di ordini provenienti dall'estero nelle ultime settimane.

Con l'afflusso di ordini d'oltremare l'azienda è già in piena produzione, ha affermato Li Ning, vice presidente della società, aggiungendo che quelli nuovi richiedono circa tre settimane per essere evasi.

GARANTIRE LA FORNITURA Grazie a una catena di approvvigionamento integrata per la produzione di kit di test antigenici per il Covid-19 in Cina, le aziende del Paese hanno il vantaggio e la possibilità di aumentare la capacità produttiva al fine di garantire la fornitura globale.

"Abbiamo la necessità di gestire un gran numero di ordini in un tempo molto limitato", ha dichiarato Isabella Lau, direttrice della logistica della catena di approvvigionamento della Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd., aggiungendo che l'azienda ha preso accordi in risposta alle richieste in crescita. (SEGUE)