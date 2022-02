Cina: boom sport invernali per Festival di Primavera

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Per molti cinesi, gli acquisti di quest'anno per il Festival di Primavera sono diventati ancora più speciali con l'apertura alle porte dei Giochi Olimpici Invernali.

Oltre ai tradizionali acquisti festivi quali fiori, dolci e frutta secca, i consumatori cinesi stanno mettendo mano su attrezzi ed equipaggiamenti per gli sport invernali per la settimana di vacanza in occasione del Capodanno cinese.

I dati del mercato online Jd.com hanno mostrato che il fatturato delle attrezzature per il ghiaccio e per la neve è aumentato del 107% rispetto all'anno precedente, quello dell'abbigliamento sportivo invernale è cresciuto del 99% e i relativi dispositivi di protezione sono incrementati del 41% durante il 'festival dello shopping di Capodanno 2022'.

Le festività del Festival di Primavera sono giunte con un abbassamento della temperatura a -10°C nella regione autonoma del Ningxia Hui, in Cina nordoccidentale, ma gli appassionati di sci si sono organizzati.

La mattina del primo giorno del nuovo anno, il quarantenne Luo Wei si è alzato presto, portando con sé i propri sci fino alla stazione sciistica di Yuehai nella città di Yinchuan, nel Ningxia. (SEGUE)