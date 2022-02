Cina: boom sport invernali per Festival di Primavera (3)

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Sciare con sua madre nel parco nei fine settimana invernali è uno dei suoi più bei ricordi d'infanzia: "non sapevo che ci fosse un luogo del genere nella mite Guangzhou, ma quando ci sono andata, ho trovato moltissime persone che sciavano e facevano snowboard, inclusi alcuni professionisti".

Il Sunac Snow Park, la più grande area sciistica al coperto della Cina meridionale che si estende per 75.000 metri quadrati, ha accolto oltre 2 milioni di visitatori dall'inizio delle operazioni nel 2019. In città si svolge inoltre un festival della cultura del ghiaccio e della neve.

La Cina sta rendendo gli sport invernali più accessibili.

All'inizio del 2021, lo Stato asiatico ha costruito 654 piste di ghiaccio a norma in tutto il Paese, con un aumento del 317% rispetto al 2015. La Cina ha inoltre un totale di 803 stazioni sciistiche indoor e outdoor.

Si tratta del terzo anno consecutivo in cui Dotsenko trascorre il Festival di Primavera a Guangzhou. In qualità di appassionata degli sport invernali, la ragazza non vede l'ora di assistere a diversi eventi olimpici nel corso delle vacanze.

"Quest'anno, ho anche intenzione di aiutare con alcuni progetti sportivi quali l'introduzione di gare di hockey su ghiaccio in luoghi al coperto a Guangzhou, che credo sarebbe divertente", conclude la ventisettenne. (XINHUA)