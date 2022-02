Cina: boom sport invernali per Festival di Primavera (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Salire sulla tavola, accostare, tagliare, e infine frenare. Questi splendidi movimenti, in questo momento, sono davvero avvincenti per Luo, che, nato e cresciuto nella Cina meridionale, ha avuto poche occasioni di sperimentare il fascino degli sport invernali.

"Mi piace scivolare sulla neve, ed è la velocità soprattutto che mi rende euforico", ha affermato.

Incoraggiata dalle Olimpiadi Invernali, questa stagione invernale ha notato un numero sempre maggiore di studenti di sci, ha spiegato l'allenatore della stazione sciistica Wang Zijie, che fino ad ora ha istruito oltre 200 abitanti, il più anziano dei quali dell'età di 79 anni, mentre il più giovane aveva meno di due anni e mezzo.

Secondo l'organo governativo degli sport invernali del Paese, il numero di cinesi che hanno partecipato ad allenamenti per sport invernali, competizioni amatoriali o professionali, e attività ricreative legate a discipline sportive della stagione fredda ha raggiunto i 346 milioni. Tale cifra ha superato l'obiettivo di 300 milioni fissato nel 2015, anno in cui Pechino ha vinto la candidatura olimpica, e questo dato dimostra che un cinese su quattro ha praticato almeno una volta sport invernali o attività correlate.

Inoltre, il fiorente boom degli sport sulla neve nella città meridionale di Guangzhou fa sentire a casa Anna Dotsenko, ventisettenne russa espatriata.

"È incredibile! La stazione sciistica (al chiuso) è molto più grande di quanto pensassi", rivela Dotsenko, che si è recata lo scorso mese al Sunac Snow Park nella metropoli subtropicale.

(SEGUE)